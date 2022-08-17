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Глава МИД Британии призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в КНР

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Странам G7 следует ограничить экспорт технологий в Китай, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
Глава МИД Британии призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в КНР
  • Gettyimages.ru

По её словам, Китай вызывает обеспокоенность с точки зрения безопасности для Великобритании и остального мира.

«Нам [в G7] следует удостовериться, что мы не экспортируем технологии, которые могут быть использованы против нас», — приводит ТАСС слова Трасс на встрече с членами правящей Консервативной партии в североирландском Белфасте.

Ранее стало известно, что Народно-освободительная армия Китая примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» на территории России.

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