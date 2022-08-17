военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Власти китайской Маньчжурии ввели локдаун из-за одного случая COVID-19

Короткая ссылка
Власти китайской Маньчжурии, которая находится на границе с Россией, с вечера вторника, 16 августа, ввели локдаун из-за одного выявленного случая коронавируса.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление местного правительства.

В городе запустили противоэпидемиологический механизм, предусматривающий полную блокировку района, в котором был выявлен случай заражения.

В остальных жилых комплексах власти ввели строгий контроль и управление и не рекомендовали покидать территорию районов без особой необходимости.

Кроме того, в городе временно приостановили работу общественного транспорта.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить