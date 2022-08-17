Власти китайской Маньчжурии ввели локдаун из-за одного случая COVID-19
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление местного правительства.
В городе запустили противоэпидемиологический механизм, предусматривающий полную блокировку района, в котором был выявлен случай заражения.
В остальных жилых комплексах власти ввели строгий контроль и управление и не рекомендовали покидать территорию районов без особой необходимости.
Кроме того, в городе временно приостановили работу общественного транспорта.
Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.