Власти китайской Маньчжурии ввели локдаун из-за одного случая COVID-19

Власти китайской Маньчжурии, которая находится на границе с Россией, с вечера вторника, 16 августа, ввели локдаун из-за одного выявленного случая коронавируса.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление местного правительства.

В городе запустили противоэпидемиологический механизм, предусматривающий полную блокировку района, в котором был выявлен случай заражения.

В остальных жилых комплексах власти ввели строгий контроль и управление и не рекомендовали покидать территорию районов без особой необходимости.

Кроме того, в городе временно приостановили работу общественного транспорта.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.