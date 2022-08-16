В «Лаборатории Касперского» рассказали о доле зарубежных рынков в обороте компании

Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что примерно три четверти оборота компании составляют зарубежные рынки.

Об этом Касперский сказал в беседе с РИА Новости на форуме «Армия-2022».

По его словам, компания работает практически по всему миру и не собирается уходить ни из каких стран.

«И более того, до сих пор примерно три четверти нашего оборота — это зарубежные рынки», — отметил он.

Ранее «Лаборатория Касперского» сообщила о новом виде мошенничества — вишинге, в рамках которого злоумышленники в электронных письмах обманом вынуждают людей перезванивать им.