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В «Лаборатории Касперского» рассказали о доле зарубежных рынков в обороте компании

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Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что примерно три четверти оборота компании составляют зарубежные рынки.
В «Лаборатории Касперского» рассказали о доле зарубежных рынков в обороте компании
  • РИА Новости

Об этом Касперский сказал в беседе с РИА Новости на форуме «Армия-2022».

По его словам, компания работает практически по всему миру и не собирается уходить ни из каких стран. 

«И более того, до сих пор примерно три четверти нашего оборота —  это зарубежные рынки», — отметил он.

Ранее «Лаборатория Касперского» сообщила о новом виде мошенничества — вишинге, в рамках которого злоумышленники в электронных письмах обманом вынуждают людей перезванивать им.

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