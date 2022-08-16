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Шойгу заявил о попытках США втянуть Латинскую Америку в противостояние с Россией и КНР

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Министр обороны России Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» заявил о попытках США втянуть страны Латинской Америки в противостояние с Россией и КНР.
Шойгу заявил о попытках США втянуть Латинскую Америку в противостояние с Россией и КНР
  • РИА Новости

«Сегодня Латинская Америка сталкивается с серьёзными вызовами в сфере безопасности из-за стремления американцев... политика США направлена на сдерживание взаимодействия стран региона с любым иным, неподконтрольным Вашингтону полюсом силы. Цель этой политики — втянуть регион в противостояние с Россией и КНР, разрушить традиционные связи, заблокировать новые формы сотрудничества в военной и военнотехнической сферах», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, американские власти стараются удержать своё влияние в регионе «в соответствии с положениями так называемой доктрины Монро».

Российский министр добавил, что в Латинской Америке запускаются антироссийские информационные кампании, скрывается правда о причинах и ходе специальной военной операции на Украине.

«Напрашиваются аналогии с действиями Великобритании в период конфликта на Мальвинских островах», — добавил Шойгу.

Ранее Шойгу заявил о завершении эры безусловного доминирования США.

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