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Востоковед Шаумян рассказала о перспективах отношений России и Индии

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Руководитель индийских исследований в Институте востоковедения РАН Татьяна Шаумян рассказала о перспективах отношений России и Индии.
Востоковед Шаумян рассказала о перспективах отношений России и Индии
  • Gettyimages.ru
  • © Utkarsh Kamble / EyeEm

«С Индией мы перешли от стадии «товар — деньги — товар» к этапу совместных производств во многих сферах. Мы сотрудничаем в области разработок для предотвращения распространения COVID-19. Именно поддержка Индии, еë готовность заместить некоторые санкционные товары на российском рынке говорит об укреплении отношений», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как отметила Шаумян, Россия расширяет спектр экономического сотрудничества с Индией в области автомобилестроения и нефтяной отрасли.

«Индия крайне заинтересована в энергоресурсах, а Россия готова не просто поставлять нефть и газ, но и вместе разрабатывать месторождения на Сахалине. Это взаимовыгодно и с экономической, и с политической точки зрения», — сказала востоковед.

По её словам, на высоком уровне сохраняется и интерес россиян к индийской культуре.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии Драупади Мурму и Нарендру Моди с 75-летием провозглашения независимости республики.

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