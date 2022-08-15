Востоковед Шаумян рассказала о перспективах отношений России и Индии

Руководитель индийских исследований в Институте востоковедения РАН Татьяна Шаумян рассказала о перспективах отношений России и Индии.

«С Индией мы перешли от стадии «товар — деньги — товар» к этапу совместных производств во многих сферах. Мы сотрудничаем в области разработок для предотвращения распространения COVID-19. Именно поддержка Индии, еë готовность заместить некоторые санкционные товары на российском рынке говорит об укреплении отношений», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как отметила Шаумян, Россия расширяет спектр экономического сотрудничества с Индией в области автомобилестроения и нефтяной отрасли.

«Индия крайне заинтересована в энергоресурсах, а Россия готова не просто поставлять нефть и газ, но и вместе разрабатывать месторождения на Сахалине. Это взаимовыгодно и с экономической, и с политической точки зрения», — сказала востоковед.

По её словам, на высоком уровне сохраняется и интерес россиян к индийской культуре.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии Драупади Мурму и Нарендру Моди с 75-летием провозглашения независимости республики.