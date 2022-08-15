Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с пожаром в церкви Каира
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы выразить искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара, произошедшего в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе», — говорится в документе.
Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Как сообщило МВД Египта, ЧП случилось из-за возгорания системы кондиционирования. Сильное задымление стало причиной большинства травм и смертей.