Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с пожаром в церкви Каира

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси в связи с пожаром в церкви в каирском районе Имбаба, в результате которого погиб 41 человек.

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Телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы выразить искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара, произошедшего в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе», — говорится в документе. Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших. Как сообщило МВД Египта, ЧП случилось из-за возгорания системы кондиционирования. Сильное задымление стало причиной большинства травм и смертей.