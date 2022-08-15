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Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с пожаром в церкви Каира

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси в связи с пожаром в церкви в каирском районе Имбаба, в результате которого погиб 41 человек.
Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с пожаром в церкви Каира
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы выразить искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара, произошедшего в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе», — говорится в документе.

Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Как сообщило МВД Египта, ЧП случилось из-за возгорания системы кондиционирования. Сильное задымление стало причиной большинства травм и смертей.

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