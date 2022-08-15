Europa Press: в Испании сообщили о случаях уколов прохожих шприцами

В Испании зафиксировали четыре возможных случая уколов случайных прохожих шприцами в Сан-Себастьяне.

Как сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники, инциденты произошли в первую ночь праздничной недели Aste Nagusia, которая началась в 13 августа.

По данным собеседника издания, одна из жертв укола уже выдвинула обвинения.

Отмечается, что уколы шприцами прохожих в местах массового скопления людей — это серьёзная проблема в Испании с июня 2021 года.

Ранее в результате обрушения сцены и нескольких конструкций на фестивале Medusa в испанской Валенсии погиб один человек, ещё 40 пострадали.