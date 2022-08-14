В результате взрыва в Эквадоре погибли пять человек

В городе Гуаякиль в Эквадоре произошёл взрыв, в результате чего погибли пять человек, ещё 16 пострадали.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на эквадорскую Национальную службу по чрезвычайным ситуациям.

«Восемь зданий разрушено, 16 человек ранены, пятеро погибли, две машины повреждены», — говорится в сообщении.

По словам главы МВД Эквадора Патрисио Карильо, ответственность за взрыв лежит на преступной группировке. При этом какие-либо подробности не приводились.

В декабре 2021 года сообщалось, что в аэропорту колумбийского города Кукута произошло два взрыва.