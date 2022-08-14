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В результате взрыва в Эквадоре погибли пять человек

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В городе Гуаякиль в Эквадоре произошёл взрыв, в результате чего погибли пять человек, ещё 16 пострадали.
В результате взрыва в Эквадоре погибли пять человек
  • AFP
  • © Marcos PIN

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на эквадорскую Национальную службу по чрезвычайным ситуациям.

«Восемь зданий разрушено, 16 человек ранены, пятеро погибли, две машины повреждены», — говорится в сообщении.

По словам главы МВД Эквадора Патрисио Карильо, ответственность за взрыв лежит на преступной группировке. При этом какие-либо подробности не приводились.

В декабре 2021 года сообщалось, что в аэропорту колумбийского города Кукута произошло два взрыва.

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