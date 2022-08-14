Мужчина въехал на машине в ограждение около Капитолия в США и пару раз выстрелил в воздух
- AP
- © Susan Walsh
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местной полиции.
«Мужчина въехал на автомобиле в ограждение... затем несколько раз выстрелил в воздух... Когда полицейские услышали звуки выстрелов, они сразу отреагировали и приближались к мужчине», — говорится в сообщении.
Уточняется, что помимо самого мужчины никто не пострадал, сотрудники правоохранительных органов не открывали стрельбу по нему.
Расследование инцидента продолжается.