Мужчина въехал на машине в ограждение около Капитолия в США и пару раз выстрелил в воздух

Неизвестный мужчина въехал на машине в ограждение около здания Капитолия в Вашингтоне, несколько раз выстрелил в воздух, а после покончил с собой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местной полиции.

«Мужчина въехал на автомобиле в ограждение... затем несколько раз выстрелил в воздух... Когда полицейские услышали звуки выстрелов, они сразу отреагировали и приближались к мужчине», — говорится в сообщении.

Уточняется, что помимо самого мужчины никто не пострадал, сотрудники правоохранительных органов не открывали стрельбу по нему.

Расследование инцидента продолжается.