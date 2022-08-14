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Мужчина въехал на машине в ограждение около Капитолия в США и пару раз выстрелил в воздух

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Неизвестный мужчина въехал на машине в ограждение около здания Капитолия в Вашингтоне, несколько раз выстрелил в воздух, а после покончил с собой.
Мужчина въехал на машине в ограждение около Капитолия в США и пару раз выстрелил в воздух
  • AP
  • © Susan Walsh

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местной полиции.

«Мужчина въехал на автомобиле в ограждение... затем несколько раз выстрелил в воздух... Когда полицейские услышали звуки выстрелов, они сразу отреагировали и приближались к мужчине», — говорится в сообщении.

Уточняется, что помимо самого мужчины никто не пострадал, сотрудники правоохранительных органов не открывали стрельбу по нему.

Расследование инцидента продолжается.

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