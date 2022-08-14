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Аэропорт Канберры эвакуировали из-за стрельбы

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Аэропорт в столице Австралии эвакуировали из-за стрельбы, полиция задержала подозреваемого.

Как сообщает австралийский новостной портал news.com, мужчина открыл стрельбу из револьвера в зале регистрации аэропорта около 13:30 по местному времени.

«Выстрелы были слышны за пределами контрольно-пропускного пункта... Аэропорт был быстро эвакуирован. Федеральная полиция Австралии задержала одного человека», — говорится в заявлении.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее неизвестный устроил стрельбу в черногорском Цетине. В результате нападения несколько человек были убиты, включая детей.

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