В результате горного паводка в Китае погибли четыре человека

В результате горного паводка в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли четыре человека, ещё девять пострадали.

Как сообщил информационный портал Sina.com, резкий подъём воды произошёл на горной реке в районе ландшафтного парка Лунцаогоу на территории Пэнчжоу, в результате чего туристов смыло потоком воды.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Трое получили тяжёлые травмы.

На месте происшествия работают спасатели.

Ранее губернатор американского штата Кентукки Энди заявил, что число жертв наводнения в регионе возросло до 37.