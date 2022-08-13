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В результате горного паводка в Китае погибли четыре человека

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В результате горного паводка в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли четыре человека, ещё девять пострадали.
В результате горного паводка в Китае погибли четыре человека
  • Gettyimages.ru

Как сообщил информационный портал Sina.com, резкий подъём воды произошёл на горной реке в районе ландшафтного парка Лунцаогоу на территории Пэнчжоу, в результате чего туристов смыло потоком воды.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Трое получили тяжёлые травмы.

На месте происшествия работают спасатели.

Ранее губернатор американского штата Кентукки Энди заявил, что число жертв наводнения в регионе возросло до 37.

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