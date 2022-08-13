В результате горного паводка в Китае погибли четыре человека
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Как сообщил информационный портал Sina.com, резкий подъём воды произошёл на горной реке в районе ландшафтного парка Лунцаогоу на территории Пэнчжоу, в результате чего туристов смыло потоком воды.
Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Трое получили тяжёлые травмы.
На месте происшествия работают спасатели.
Ранее губернатор американского штата Кентукки Энди заявил, что число жертв наводнения в регионе возросло до 37.