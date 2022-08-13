Власти Швеции рассказали об убытках на фоне поставок электроэнергии странам Европы
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Об этом он сказал в интервью Bloomberg.
«Хотя мы теперь крупнейший экспортёр в Европе — у нас электричества в избытке, — мы сталкиваемся с высокими ценами, которые наблюдаются на континенте», — заявил министр.
По его словам, рассматриваются все меры для либо снижения цен, либо помощи домохозяйствам и промышленности.
Также министр заявил, что шведы терпят убытки. Фарманбар считает наиболее быстрым выходом из ситуации для домохозяйств приобрести энергосберегающие приборы и пользоваться доступными субсидиями.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.