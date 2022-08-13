Власти Швеции рассказали об убытках на фоне поставок электроэнергии странам Европы

Министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар заявил, что королевство является крупнейшим экспортёром электроэнергии в Европе, несмотря на убытки.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

«Хотя мы теперь крупнейший экспортёр в Европе — у нас электричества в избытке, — мы сталкиваемся с высокими ценами, которые наблюдаются на континенте», — заявил министр.

По его словам, рассматриваются все меры для либо снижения цен, либо помощи домохозяйствам и промышленности.

Также министр заявил, что шведы терпят убытки. Фарманбар считает наиболее быстрым выходом из ситуации для домохозяйств приобрести энергосберегающие приборы и пользоваться доступными субсидиями.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.