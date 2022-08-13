Роджер Уотерс назвал подготовленный Байденом «Патриотический акт» преступлением

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс в разговоре с RT заявил, что федеральный закон «Патриотический акт», принятый в США в 2001 году по предложениям Джо Байдена, был преступлением.

Уотерс обратил внимание на то, что, как заявлял сам Байден, «Патриотический акт» основан на его предложениях.

«Это человек, который подготовил «Патриотический акт». Я знаю, что это не военное преступление. Это было преступлением, но не военным» — заявил Уотерс.

Данный закон, принятый в Соединённых Штатах в октябре 2001 года, дал правительству и полиции более широкие полномочия по надзору за населением.

Также Уотерс в интервью RT заявил, что американцы совершили ошибку, когда попытались продвинуть НАТО к границам России.

Кроме того, он рассказал, что власти США и крупные американские корпорации понемногу ограничивают интернет.