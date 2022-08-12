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Северная Македония отозвала согласие на учреждение поста почётного консула России в Битоле

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Северная Македония отозвала согласие на учреждение поста почётного консула России в Битоле, говорится на сайте российского МИД.
Северная Македония отозвала согласие на учреждение поста почётного консула России в Битоле
  • Gettyimages.ru
  • © Shaw Fong Liew / EyeEm

«О мотивах данного шага ничего не говорится — видимо, их не смогли сформулировать за явным отсутствием», — отметили в ведомстве.

В МИД добавили: нет сомнений, что речь идёт о политически заряженном, враждебном жесте.

«Очередной выпад против нас призван углубить разлом в российско-северомакедонских отношениях, образовавшийся на почве несамостоятельного поведения Северной Македонии», — говорится в сообщении.

В МИД России заявили, что в ответ на данные действия последует соответствующая реакция.

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