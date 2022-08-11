Губернатор Нью-Гэмпшира раскритиковал оправдательный вердикт украинцу за смертельное ДТП

Губернатор американского штата Нью-Гэмпшир Кристофер Сунуну раскритиковал вердикт коллегии присяжных заседателей, которые признали невиновным украинца Владимира Жуковского, в 2019 году устроившего ДТП со смертельным исходом.

Как отмечает Daily Mail, Жуковский в состоянии наркотического опьянения врезался в толпу байкеров, семеро из которых скончались. Суд присяжных оправдал мужчину.

«Я разделяю шок, негодование и ярость, которая была высказана за последние три года с того момента, как у нас забрали семь членов мотоклуба Jarheads», — написал Сунуну в Twitter.

В июне стало известно, что водитель автомобиля, уходя от погони с участием полицейских, на полной скорости врезался в толпу в Бруклине.