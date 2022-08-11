Чижов: ЕС практически исчерпал возможности для ужесточения санкций против России

Постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Европейский союз практически исчерпал возможности для ужесточения санкций против России.

«Возможности для дальнейшего ужесточения санкционного режима практически на сегодняшний день исчерпаны. Это не даёт оснований, конечно, для какой-то эйфории и тем более ощущения, что мы переломили или победили, об этом говорить рано. Но эта линия начинает выдыхаться в силу объективных причин», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Чижов высказался о дискуссиях вокруг идеи запрета выдачи шенгенских виз россиянам.