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Чижов: ЕС практически исчерпал возможности для ужесточения санкций против России

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Постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Европейский союз практически исчерпал возможности для ужесточения санкций против России.
Чижов: ЕС практически исчерпал возможности для ужесточения санкций против России
  • РИА Новости

«Возможности для дальнейшего ужесточения санкционного режима практически на сегодняшний день исчерпаны. Это не даёт оснований, конечно, для какой-то эйфории и тем более ощущения, что мы переломили или победили, об этом говорить рано. Но эта линия начинает выдыхаться в силу объективных причин», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Чижов высказался о дискуссиях вокруг идеи запрета выдачи шенгенских виз россиянам.

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