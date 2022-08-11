Чижов: ЕС практически исчерпал возможности для ужесточения санкций против России
- РИА Новости
«Возможности для дальнейшего ужесточения санкционного режима практически на сегодняшний день исчерпаны. Это не даёт оснований, конечно, для какой-то эйфории и тем более ощущения, что мы переломили или победили, об этом говорить рано. Но эта линия начинает выдыхаться в силу объективных причин», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Чижов высказался о дискуссиях вокруг идеи запрета выдачи шенгенских виз россиянам.