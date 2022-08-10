Во Франции усыпили извлечённую из реки Сены белуху
- AP
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Как сообщило РИА Новости, видео с речью ветеринара опубликовано в соцсетях префектуры департамента Кальвадос.
По словам Куртуа, в ходе перевозки специалисты диагностировали ухудшение дыхательной активности белухи. Она рассказала, что при перевозке вентиляция была недостаточной, а страдания белухи были «очевидными».
«Мы решили, что отпускать его (животное) нецелесообразно и что его нужно усыпить», — объяснила она.
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Приморском океанариуме белуха впервые в России родила детёныша в неволе.