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Во Франции усыпили извлечённую из реки Сены белуху

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Во Франции усыпили извлечённую из реки Сены белуху в связи с ухудшением её состояния во время перевозки к морю. Об этом заявила ветеринар пожарно-спасательной службы департамента Эссон Оливе Куртуа.
Во Франции усыпили извлечённую из реки Сены белуху
  • AP
  • © Benoit Tessier / Pool

Как сообщило РИА Новости, видео с речью ветеринара опубликовано в соцсетях префектуры департамента Кальвадос. 

По словам Куртуа, в ходе перевозки специалисты диагностировали ухудшение дыхательной активности белухи. Она рассказала, что при перевозке вентиляция была недостаточной, а страдания белухи были «очевидными».

«Мы решили, что отпускать его (животное) нецелесообразно и что его нужно усыпить», — объяснила она.

В сентябре 2021 года сообщалось, что в Приморском океанариуме белуха впервые в России родила детёныша в неволе.

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