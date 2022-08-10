Посол Липаев: премьер Эстонии антироссийской риторикой решает свои предвыборные задачи
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«Надо не забывать, что в марте в Эстонии предстоят парламентские выборы, и на антироссийской риторике госпожа Каллас уже увеличила рейтинг своей партии», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «нацистской хренью» слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас.
В частности, она сказала, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».