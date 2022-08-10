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Посол Липаев: премьер Эстонии антироссийской риторикой решает свои предвыборные задачи

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Посол России в Эстонии Владимир Липаев прокомментировал заявление эстонского премьер-министра Каи Каллас, которая выступила за запрет выдавать гражданам России туристические визы в Европу.
Посол Липаев: премьер Эстонии антироссийской риторикой решает свои предвыборные задачи
  • AP
  • © Sergei Grits

«Надо не забывать, что в марте в Эстонии предстоят парламентские выборы, и на антироссийской риторике госпожа Каллас уже увеличила рейтинг своей партии», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «нацистской хренью» слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

В частности, она сказала, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

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