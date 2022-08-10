Захарова прокомментировала нежелание Белого дома говорить об обысках ФБР у Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала нежелание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер говорить об обысках ФБР в поместье бывшего президента США Дональда Трампа.

Как заявила Захарова в Telegram-канале, в Москве надеются, что представитель Белого дома впредь точно так же не будет комментировать обыски, задержания, аресты и приговоры, осуществляемые по всему миру, и будет отсылать всех в Минюсты суверенных государств.

9 августа Жан-Пьер 18 раз отказалась комментировать обыски у Трампа, переадресовав вопрос в американский Минюст.

Жан-Пьер также сообщила, что ФБР США не предупреждало американского президента Джо Байдена заранее о намерении провести обыск в поместье Трампа.