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Захарова прокомментировала нежелание Белого дома говорить об обысках ФБР у Трампа

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала нежелание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер говорить об обысках ФБР в поместье бывшего президента США Дональда Трампа.
Захарова прокомментировала нежелание Белого дома говорить об обысках ФБР у Трампа
  • © МИД России

Как заявила Захарова в Telegram-канале, в Москве надеются, что представитель Белого дома впредь точно так же не будет комментировать обыски, задержания, аресты и приговоры, осуществляемые по всему миру, и будет отсылать всех в Минюсты суверенных государств. 

9 августа Жан-Пьер 18 раз отказалась комментировать обыски у Трампа, переадресовав вопрос в американский Минюст.

Жан-Пьер также сообщила, что ФБР США не предупреждало американского президента Джо Байдена заранее о намерении провести обыск в поместье Трампа.

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