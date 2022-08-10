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Mosaique FM: у побережья Туниса затонула лодка с мигрантами

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У побережья Туниса затонула лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли шесть человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местную радиостанцию Mosaique FM.

По данным радиостанции, лодка, на борту которой находились около 30 человек, потонула неподалеку от тунисских островов Керкенна.

Отмечается, что среди погибших есть дети.

В настоящий момент береговая охрана ведёт поиски пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила тела более 40 нелегальных мигрантов в автофургоне в пригороде Сан-Антонио, штат Техас. Позже это число было увеличено до 53. Отмечается, что мигранты были незаконно ввезены в США из Мексики.

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