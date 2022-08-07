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В Китае 900-летний деревянный арочный мост обрушился из-за пожара

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В провинции Фуцзянь в Восточном Китае в результате пожара обрушился 900-летний деревянный арочный мост «Ваньань», построенный во времена династии Сун.
В Китае 900-летний деревянный арочный мост обрушился из-за пожара
  • Gettyimages.ru

Как сообщает издание Global Times, о жертвах пожара на данный момент ничего неизвестно.

Мост длиной 98,2 м обрушился в течение первых 20 минут пожара, всего на его тушение было потрачено около десяти часов.

Департамент уголовных расследований Бюро общественной безопасности округа Пиннань расследует причины пожара. Предполагается, что возгорание вызвано антропогенным воздействием.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на базе хранения нефти на Кубе погиб один человек.

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