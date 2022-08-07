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Эрдоган сообщил, что Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что российский лидер Владимир Путин пригласил его принять участие в саммите ШОС в Узбекистане, который пройдёт в Самарканде 15—16 сентября.

«В сентябре «Шанхайская пятёрка» соберётся в Узбекистане. Во время нашей встречи (в Сочи. — RT) господин Путин также попросил; если будет возможность, мы посетим встречу там, я надеюсь на это», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что все восемь стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили участие своих лидеров в сентябрьском саммите в Самарканде.

Формат мероприятия в связи с рисками распространениями коронавирусной инфекции пока не определён.

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