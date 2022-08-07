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iDNES.cz: Чехия может столкнуться с энергетическим кризисом

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Аналитик в области энергетики компании ENA Владимира Штепана выразил уверенность, что Чехии необходимо самостоятельно договориться с «Газпромом» о дальнейших поставках газа из России, чтобы избежать проблем в будущем.

«Сжиженного природного газа из Норвегии пока нет, то есть для нас нет. У нас нет никакого договора. Арендован лишь терминал, а газа для него ещё нет, как и трассы в Чехию», — приводит его слова iDNES.cz.

В материале говорится, что Чехия может столкнуться со снижением потребления и экономией, если в страну не доставят три млрд куб. СПГ. 

Автор публикации Томаш Лански отметил, что те, кто топит в домах газом, будут вынуждены начать себя ограничивать.

«Подходящая температура для квартиры — 19-20 °C. В спальне топить не нужно, проветривать следует недолго, а мыться лучше тёплой водой. Горячие ванны снова превратятся в роскошь», — заключил эксперт Арсен Лазаревич.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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