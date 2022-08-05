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Reuters: администрация США выделит Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд

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Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время подпишет выделение Украине очередного пакета военной помощи на сумму $1 млрд.
Reuters: администрация США выделит Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд
  • AP
  • © Evan Vucci

«Новый пакет вооружений для Украины включает боеприпасы и бронированный медицинский транспорт», — говорится в сообщении Reuters.

Предполагается, что о новом пакете помощи официально объявят 8 августа, однако сумма и содержание могут измениться перед подписанием.

В настоящее время он включает в себя боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК NASAMS, а также 50 бронированных медицинских машин M113.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС через Европейский инвестиционный банк выделил Украине €1 млрд.

2 августа Еврокомиссия завершила перевод Украине пакета макрофинансовой кредитной помощи в €1 млрд, согласованного в июле. 

4 августа ВСУ обстреляли донецкий театр во время прощания с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной — Корса).

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