Reuters: администрация США выделит Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд
- AP
- © Evan Vucci
«Новый пакет вооружений для Украины включает боеприпасы и бронированный медицинский транспорт», — говорится в сообщении Reuters.
Предполагается, что о новом пакете помощи официально объявят 8 августа, однако сумма и содержание могут измениться перед подписанием.
В настоящее время он включает в себя боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК NASAMS, а также 50 бронированных медицинских машин M113.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС через Европейский инвестиционный банк выделил Украине €1 млрд.
2 августа Еврокомиссия завершила перевод Украине пакета макрофинансовой кредитной помощи в €1 млрд, согласованного в июле.
4 августа ВСУ обстреляли донецкий театр во время прощания с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной — Корса).