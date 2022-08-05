Президент Турции Эрдоган прибудет в Сочи для переговоров с Путиным в 15:00
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«Прибытие Эрдогана на переговоры в Сочи ожидается в 15:00. Переговоры сначала пройдут тет-а-тет, затем с участием делегаций», — сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.
В ходе встречи президенты планируют обсудить двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также текущие глобальные и региональные вопросы.
Как уточняет телеканал, это будет уже вторая встреча лидеров за последние 17 дней.