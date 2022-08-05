Президент Турции Эрдоган прибудет в Сочи для переговоров с Путиным в 15:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 15:00 прибудет в Сочи для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Прибытие Эрдогана на переговоры в Сочи ожидается в 15:00. Переговоры сначала пройдут тет-а-тет, затем с участием делегаций», — сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.

В ходе встречи президенты планируют обсудить двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также текущие глобальные и региональные вопросы.

Как уточняет телеканал, это будет уже вторая встреча лидеров за последние 17 дней.