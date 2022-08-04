Китай отменил встречу глав МИД КНР и Японии из-за заявления стран G7 по Тайваню

Китай отменил встречу глав внешнеполитических ведомств КНР и Японии из-за заявления стран G7 по ситуации вокруг Тайваня. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Китай больше не организует встречу министров иностранных дел Китая и Японии в Пномпене, потому что Япония вместе со странами G7 и ЕС выступила с совместным заявлением, в котором безосновательно обвиняет Китай и выдает чёрное за белое», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И назвал визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань «тщательно подготовленным фарсом».