В Болгарии объявили о создании кризисного штаба по энергетике
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
«Задача кризисного штаба заключается в поиске решений по борьбе с хаосом и разрухой в секторе, обеспечению предсказуемости цен на газ и выстраиванию механизмов снижения цен на топливо и электроэнергию», — цитирует РИА Новости временного премьер-министра Гылыба Донева.
Штаб возглавит заместитель премьера по экономической политике Христо Алексиев.
Кандидат экономических наук Александр Данилов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», с какими трудностями столкнётся экономика Болгарии в случае отказа от российского газа и перехода на СПГ из США.
По его словам, сжиженный природный газ не является спасением для стран, которые привыкли получать топливо по трубопроводам.