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В Болгарии объявили о создании кризисного штаба по энергетике

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В Болгарии объявили о создании межведомственного кризисного штаба в области энергетики.
В Болгарии объявили о создании кризисного штаба по энергетике
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Задача кризисного штаба заключается в поиске решений по борьбе с хаосом и разрухой в секторе, обеспечению предсказуемости цен на газ и выстраиванию механизмов снижения цен на топливо и электроэнергию», — цитирует РИА Новости временного премьер-министра Гылыба Донева.

Штаб возглавит заместитель премьера по экономической политике Христо Алексиев.

Кандидат экономических наук Александр Данилов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», с какими трудностями столкнётся экономика Болгарии в случае отказа от российского газа и перехода на СПГ из США.

По его словам, сжиженный природный газ не является спасением для стран, которые привыкли получать топливо по трубопроводам.

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