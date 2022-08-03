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Сенатор Климов заявил, что США не доверяют Зеленскому из-за угрозы его бегства

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Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил — американская администрация не доверяет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому из-за опасений, что он может сбежать с политической сцены.
Сенатор Климов заявил, что США не доверяют Зеленскому из-за угрозы его бегства
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

«Не доверяют же Зеленскому в Белом доме и на Капитолии за то, что он предатель по натуре (такого там специально подбирали)», — написал он в Telegram.

Климов добавил, что западные спецслужбы защищают украинского президента не от «русских», а от возможного бегства «шоумена» с украинской политической сцены.

«Правда, бежать ему уже особо некуда, разве что в плен, на милость победителей в борьбе за лучшую долю жителей бывшей УССР», — сообщил сенатор.

Ранее колумнист The New York Times Томас Фридман заявил, что между американской администрацией и Зеленским существует глубокое недоверие.

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