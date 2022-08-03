Сенатор Климов заявил, что США не доверяют Зеленскому из-за угрозы его бегства
- AP
- © Ukrainian Presidential Press Office
«Не доверяют же Зеленскому в Белом доме и на Капитолии за то, что он предатель по натуре (такого там специально подбирали)», — написал он в Telegram.
Климов добавил, что западные спецслужбы защищают украинского президента не от «русских», а от возможного бегства «шоумена» с украинской политической сцены.
«Правда, бежать ему уже особо некуда, разве что в плен, на милость победителей в борьбе за лучшую долю жителей бывшей УССР», — сообщил сенатор.
Ранее колумнист The New York Times Томас Фридман заявил, что между американской администрацией и Зеленским существует глубокое недоверие.