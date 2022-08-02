Минторг США внёс 25 российских самолётов в список «нарушителей экспортного контроля»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на перечень ведомства.
По данным ведомства, нарушителями признаны воздушные суда Airbus авиакомпаний Nordwind, «Победа», Red Wings, S7 и Ural Airlines.
В июне Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у авиакомпаний Nordwind Airlines, «Победа» и S7 в связи с приписываемыми им нарушениями введённых против России экспортных ограничений.