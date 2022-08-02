Минторг США внёс 25 российских самолётов в список «нарушителей экспортного контроля»

Минторг США добавил 25 самолётов российских авиакомпаний в список нарушителей мер экспортного контроля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на перечень ведомства.

По данным ведомства, нарушителями признаны воздушные суда Airbus авиакомпаний Nordwind, «Победа», Red Wings, S7 и Ural Airlines.

В июне Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у авиакомпаний Nordwind Airlines, «Победа» и S7 в связи с приписываемыми им нарушениями введённых против России экспортных ограничений.