военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минторг США внёс 25 российских самолётов в список «нарушителей экспортного контроля»

Короткая ссылка
Минторг США добавил 25 самолётов российских авиакомпаний в список нарушителей мер экспортного контроля.
Минторг США внёс 25 российских самолётов в список «нарушителей экспортного контроля»
  • Gettyimages.ru
  • © Buyenlarge

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на перечень ведомства.

По данным ведомства, нарушителями признаны воздушные суда Airbus авиакомпаний Nordwind, «Победа», Red Wings, S7 и Ural Airlines.

В июне Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у авиакомпаний Nordwind Airlines, «Победа» и S7 в связи с приписываемыми им нарушениями введённых против России экспортных ограничений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить