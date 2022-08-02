Global Times: Китай может выпустить снаряды перед самолётом Пелоси
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- © Dickson Lee/South China Morning Post
Китайский эксперт в области военной авиации Фу Цяньшао сообщил изданию, что военные самолёты КНР имеют возможность регулярно патрулировать в районе острова Тайвань.
Он не исключил, что если борт с Пелоси попытается сесть на Тайване, то «китайские военные самолёты могут выстрелить снарядами по диагонали впереди самолёта Пелоси в качестве дополнительного предупреждения».
Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию.