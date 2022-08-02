военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Global Times: Китай может выпустить снаряды перед самолётом Пелоси

Короткая ссылка
Издание Global Times со ссылкой на военного эксперта пишет, что Китай может выпустить снаряды перед самолётом, на котором будет лететь спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, в качестве предупреждения в случае её визита на Тайвань.
Global Times: Китай может выпустить снаряды перед самолётом Пелоси
  • Gettyimages.ru
  • © Dickson Lee/South China Morning Post

Китайский эксперт в области военной авиации Фу Цяньшао сообщил изданию, что военные самолёты КНР имеют возможность регулярно патрулировать в районе острова Тайвань.

Он не исключил, что если борт с Пелоси попытается сесть на Тайване, то «китайские военные самолёты могут выстрелить снарядами по диагонали впереди самолёта Пелоси в качестве дополнительного предупреждения».

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить