Global Times: Китай может выпустить снаряды перед самолётом Пелоси

Издание Global Times со ссылкой на военного эксперта пишет, что Китай может выпустить снаряды перед самолётом, на котором будет лететь спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, в качестве предупреждения в случае её визита на Тайвань.

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© Dickson Lee/South China Morning Post

Китайский эксперт в области военной авиации Фу Цяньшао сообщил изданию, что военные самолёты КНР имеют возможность регулярно патрулировать в районе острова Тайвань. Он не исключил, что если борт с Пелоси попытается сесть на Тайване, то «китайские военные самолёты могут выстрелить снарядами по диагонали впереди самолёта Пелоси в качестве дополнительного предупреждения». Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию.