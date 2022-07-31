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Умер бывший президент Филиппин Фидель Рамос

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В возрасте 94 лет скончался бывший президент Филиппин Фидель Вальдес Рамос.
Умер бывший президент Филиппин Фидель Рамос
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, об этом в своём Twitter сообщил политик и бывший сенатор страны Фрэнсис Пангилинан. 

«Мы скорбим в связи с кончиной бывшего президента Фиделя В. Рамоса. Его будут помнить за его ключевую роль в восстановлении и защите демократии на Филиппинах, а также как президента, который руководил филиппинской экономикой во время азиатского финансового кризиса. Пусть он покоится с миром», — написал он.

Ранее сообщалось, что бывший президент Мексики Луис Эчеверрия Альварес скончался в возрасте 100 лет.

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