В МИД Кубы выразили соболезнование США в связи с гибелью людей в штате Кентукки
«Направляем наши искренние соболезнования в связи с разрушительными последствиями проливных дождей в штате Кентукки, США, которые привели к гибели многих людей, в том числе детей, и значительному материальному ущербу», — написал глава МИД Кубы Бруно Родригес в Twitter.
Ранее губернатор американского штата Кентукки Энди Бешир заявил, что в результате наводнения в регионе погибли 25 человек.
Вместе с этим Бешир добавил, что «число погибших продолжит расти».