В МИД Кубы выразили соболезнование США в связи с гибелью людей в штате Кентукки

Кубинские власти выразили соболезнования Соединённым Штатам в связи с гибелью людей в результате наводнения в штате Кентукки, жертвами которого стали по меньшей мере 25 человек.

«Направляем наши искренние соболезнования в связи с разрушительными последствиями проливных дождей в штате Кентукки, США, которые привели к гибели многих людей, в том числе детей, и значительному материальному ущербу», — написал глава МИД Кубы Бруно Родригес в Twitter.

Ранее губернатор американского штата Кентукки Энди Бешир заявил, что в результате наводнения в регионе погибли 25 человек.

Вместе с этим Бешир добавил, что «число погибших продолжит расти».