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Milenio: президента Гватемалы не было на месте перестрелки военных с неизвестными

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Представитель армии Гватемалы Рубен Тельес сообщил, что делегация во главе с президентом страны Алехандро Джамматтеи находилась как минимум в 2 км от места перестрелки военных с гражданскими лицами.

«Военнослужащие гватемальской армии велели остановиться автомобилю, приближавшемуся к ним, однако люди, находившиеся в салоне, заметив военных, начали стрелять, и солдаты открыли ответный огонь», — рассказал Тельес газете Milenio. Его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что несколько человек получили ранения в результате нападения с применением огнестрельного оружия на делегацию Джамматтеи в департаменте Уэуэтенанго на северо-западе страны.

Отмечается, что охранявшим делегацию военным удалось ранить одного из нападавших, который, по предварительным данным, является гражданином Мексики.

Остальные стрелявшие, как сообщается, сбежали на территорию Мексики.

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