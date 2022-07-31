Milenio: президента Гватемалы не было на месте перестрелки военных с неизвестными
«Военнослужащие гватемальской армии велели остановиться автомобилю, приближавшемуся к ним, однако люди, находившиеся в салоне, заметив военных, начали стрелять, и солдаты открыли ответный огонь», — рассказал Тельес газете Milenio. Его слова приводит ТАСС.
Ранее стало известно, что несколько человек получили ранения в результате нападения с применением огнестрельного оружия на делегацию Джамматтеи в департаменте Уэуэтенанго на северо-западе страны.
Отмечается, что охранявшим делегацию военным удалось ранить одного из нападавших, который, по предварительным данным, является гражданином Мексики.
Остальные стрелявшие, как сообщается, сбежали на территорию Мексики.