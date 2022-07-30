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Новый глава Колумбии выступил за продолжение переговоров с повстанцами

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Избранный президент Колумбии Густаво Петро заявил о готовности к продолжению переговоров с представителями леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО).
Новый глава Колумбии выступил за продолжение переговоров с повстанцами
  • Gettyimages.ru
  • © Raul ARBOLEDA

Об этом сообщает издание El Tiempo.

По его словам, к вопросу о месте их проведения должна быть привлечена Куба, где переговоры проводились ранее.

«Правительство Кубы будет тем, кто скажет, хочет ли Куба остаться в качестве принимающей стороны, а правительство Норвегии — хочет ли Норвегия сохранить свою роль гаранта. Эта роль может быть доступна для других стран... Достижение успеха в снижении уровня насилия в Колумбии — это также успех всей Америки», — отметил он.

Петро также добавил, что двустороннее прекращение огня с повстанцами является первоочередной задачей. Он также хотел бы, чтобы оно было распространено на другие вооружённые группы. 

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