Новый глава Колумбии выступил за продолжение переговоров с повстанцами

Избранный президент Колумбии Густаво Петро заявил о готовности к продолжению переговоров с представителями леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО).

Об этом сообщает издание El Tiempo.

По его словам, к вопросу о месте их проведения должна быть привлечена Куба, где переговоры проводились ранее.

«Правительство Кубы будет тем, кто скажет, хочет ли Куба остаться в качестве принимающей стороны, а правительство Норвегии — хочет ли Норвегия сохранить свою роль гаранта. Эта роль может быть доступна для других стран... Достижение успеха в снижении уровня насилия в Колумбии — это также успех всей Америки», — отметил он.

Петро также добавил, что двустороннее прекращение огня с повстанцами является первоочередной задачей. Он также хотел бы, чтобы оно было распространено на другие вооружённые группы.