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Судоходство в Босфорском проливе восстановлено

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Судно Sparta, заблокировавшее движение по Босфорскому проливу из-за неисправности двигателя, отбуксировано на стоянку.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Главного управления береговой безопасности Турции.

«При содействии Главного управления береговой безопасности 134-метровое судно Sparta, у которого отказал двигатель в районе моста Султана Селима Явуза, было благополучно отбуксировано к якорной стоянке Тюркели», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Босфорский пролив в Турции закрыли для судоходства из-за поломки 134-метрового судна.

Движение было закрыто в обоих направлениях.

Отмечается, что судно следовало из Египта в Болгарию.

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