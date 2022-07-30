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Замгоссекретаря США Шерман удивилась умению Путина «говорить без шпаргалки»

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Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с журналом Economist заявила, что была удивлена эрудиции российского президента Владимира Путина и его «умению говорить без шпаргалки».

По словам Шерман, у неё была возможность пообщаться с российским лидером в Сочи в 2015 году. Тогда, уточнила она, они общались на протяжении четырёх часов.

«Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», — цитирует её РИА Новости.

Шерман, кроме того, подчеркнула, что Путин обладает умением «всегда стоять на своём».

«У него есть видение того, куда двигаться дальше. Полагаю, он не намерен сходить с намеченного пути», — заключила замгоссекретаря.

Ранее, как сообщило издание New York Post, американский президент Джо Байден случайно показал свою шпаргалку для мероприятия.

В частности, в ней говорилось, что американский лидер должен ограничивать свои высказывания двумя минутами.

Также в ней были такие указания, как «ВЫ заходите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками», «ВЫ садитесь на СВОЁ место» и другие.

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