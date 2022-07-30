Замгоссекретаря США Шерман удивилась умению Путина «говорить без шпаргалки»
По словам Шерман, у неё была возможность пообщаться с российским лидером в Сочи в 2015 году. Тогда, уточнила она, они общались на протяжении четырёх часов.
«Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», — цитирует её РИА Новости.
Шерман, кроме того, подчеркнула, что Путин обладает умением «всегда стоять на своём».
«У него есть видение того, куда двигаться дальше. Полагаю, он не намерен сходить с намеченного пути», — заключила замгоссекретаря.
Ранее, как сообщило издание New York Post, американский президент Джо Байден случайно показал свою шпаргалку для мероприятия.
В частности, в ней говорилось, что американский лидер должен ограничивать свои высказывания двумя минутами.
Также в ней были такие указания, как «ВЫ заходите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками», «ВЫ садитесь на СВОЁ место» и другие.