В Китае призвали страны ШОС укреплять сотрудничество для защиты безопасности региона

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Начальник управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках Ду Чжаньюань призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) укреплять сотрудничество для защиты безопасности региона.
В Китае призвали страны ШОС укреплять сотрудничество для защиты безопасности региона
  • РИА Новости

Об этом он сказал, выступая на открытии Форума СМИ и аналитических центров стран ШОС.

«В условиях многочисленных сложных и многогранных изменений в международной ситуации, включая пандемию и российско-украинский конфликт, для содействия восстановлению региональной экономики и защиты региональной безопасности ещё сильнее необходимо, чтобы страны ШОС укрепляли взаимное доверие и углубляли сотрудничество», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, страны — члены организации должны укреплять диалог, добиваться консенсуса, непоколебимо защищать региональную безопасность и стабильность, стремиться стать надежной и прочной опорой совместного развития.

Ду Чжаньюань отметил, что в дальнейшем страны ШОС должны практиковать подлинный мультилатерализм, выстраивать новый тип международных отношений, основанный на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве.

Ранее генеральный секретарь ШОС Чжан Мин сообщил, что Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС.

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