Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал не гордиться поставками вооружения на Украину

Поставки вооружения Украине ведут к человеческим жертвам, страны не должны гордиться этим решением. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, глава Минэкономики Роберт Хабек.

Он отметил, что военная поддержка Украины со стороны Германии является важным решением.

«Но нельзя знать или сказать, хорошее ли оно в моральном смысле», — приводит ТАСС заявление Хабека в городе Байройт.

Министр подчеркнул, что любые поставки вооружения ведут к человеческим жертвам.

«Гордиться этим никто не должен», — подытожил Хабек.

Ранее газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa сообщала, что кризис на Украине выявил разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, который ранее почти нельзя было увидеть по любым другим вопросам.