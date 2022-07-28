Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал не гордиться поставками вооружения на Украину
Он отметил, что военная поддержка Украины со стороны Германии является важным решением.
«Но нельзя знать или сказать, хорошее ли оно в моральном смысле», — приводит ТАСС заявление Хабека в городе Байройт.
Министр подчеркнул, что любые поставки вооружения ведут к человеческим жертвам.
«Гордиться этим никто не должен», — подытожил Хабек.
Ранее газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa сообщала, что кризис на Украине выявил разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, который ранее почти нельзя было увидеть по любым другим вопросам.