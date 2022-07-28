Советник президента США назвала основные страны — конкуренты Вашингтона в киберсфере

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Советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер заявила, что Иран, Россия, Китай и КНДР являются основными конкурентами Вашингтона в киберсфере.
Советник президента США назвала основные страны — конкуренты Вашингтона в киберсфере
  • Gettyimages.ru

«Иран, Россия, Китай, КНДР являются для нас высоким приоритетом в киберсфере», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее США и Саудовская Аравия объявили о расширении сотрудничества по кибербезопасности.

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