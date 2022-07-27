Дипломат Тяжлова: Россия призывает отказаться от бесцеремонных обвинений в киберагрессии

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Представитель России Ирина Тяжлова на заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности призвала отказаться от бесцеремонных и голословных обвинений российской стороны в киберагрессии.

«Призываем отдельных участников нашей дискуссии воздержаться от бесцеремонных обвинений России в киберагрессии», — цитирует Тяжлову РИА Новости.

По её словам, выступающие с подобными голословными обвинениями страны сами допускают наращивание наступательного киберпотенциала.

Ранее «Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении вредоносной программы, шпионившей за госорганами и некоммерческими организациями в ряде стран мира.

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