На испанском острове Тенерифе природный пожар охватил 2700 га

Природный пожар на испанском острове Тенерифе охватил площадь в 2,7 тыс. га, затронув пять муниципалитетов.

Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на местные власти.

«Пламя уже охватило 2,7 тыс. га лесных массивов по периметру в 27 км», — приводит издание слова советника по безопасности правительства Канарских островов Хулио Переса.

Уточняется, что власти уже эвакуировали около 600 человек из муниципалитетов Лос-Реалехос и Ла-Оротава, а также задействовали 13 гидросамолётов и вертолётов для тушения пожара.

Ранее сообщалось, что в испанской провинции Касерес из-за жары вспыхнули лесные пожары.