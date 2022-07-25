Минфин Японии: запрет на импорт золота из России вступит в силу 1 августа
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Об этом говорится на сайте Министерства финансов страны.
Правительство Японии утвердило введение запрета на импорт российского золота 5 июля в связи с событиями на Украине.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал о роли России на мировом рынке золота.
В беседе с ФАН он напомнил, что доля России составляет 9%, а в структуре экспорта из страны золото занимает 3,5%. Как ожидается, экспорт может быть перенаправлен в такие страны, как КНР, Индия и Объединённые Арабские Эмираты.