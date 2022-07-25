NBC News: в результате стрельбы в парке Лос-Анджелеса погибли два человека

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После ранений, полученных в результате стрельбы в парке Пек в Лос-Анджелесе, скончались два человека. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что стрелков могло быть минимум двое.

По предварительным данным, стрельба произошла в результате конфликта.

Ранее пожарный департамент города Лос-Анджелес сообщил, что семь человек пострадали при стрельбе в городском парке Пек.

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