NBC News: в результате стрельбы в парке Лос-Анджелеса погибли два человека

После ранений, полученных в результате стрельбы в парке Пек в Лос-Анджелесе, скончались два человека. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на правоохранительные органы.