NBC News: в результате стрельбы в парке Лос-Анджелеса погибли два человека
После ранений, полученных в результате стрельбы в парке Пек в Лос-Анджелесе, скончались два человека. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что стрелков могло быть минимум двое.
По предварительным данным, стрельба произошла в результате конфликта.
Ранее пожарный департамент города Лос-Анджелес сообщил, что семь человек пострадали при стрельбе в городском парке Пек.
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