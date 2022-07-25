Захарова оценила заявления Гора и Трампа об американской демократии и количестве гендеров

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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления бывшего вице-президента США Альберта Гора о «разрушенной демократии» и экс-президента США Дональда Трампа о существовании только двух гендеров.

«Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две (революционные. — RT) для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола — мужской и женский. Догадываться стали о чём-то, наверное», — написала Захарова в Telegram.

Она напомнила, что Гор в интервью NBC Гор заявил, что американская демократия «разрушена» и власти США должны обратить внимание на её кризис.

Ранее Трамп во время студенческой конференции во Флориде напомнил, что в мире «существуют два гендера: мужской и женский».

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