В Индии шесть человек погибли при взрыве незаконного цеха с петардами в доме

В индийском штате Бихар по меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь пострадали при взрыве в доме, где незаконно производили пиротехнику.

Об этом сообщает NDTV.

«Шесть человек погибли в результате взрыва в доме предпринимателя», — говорится в заявлении телеканала.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы в больницу Садар в Чхапре, их состояние оценивается как критическое.

Уточняется, что в результате происшествия взрывы «были слышны непрерывно в течение часа».

Ранее сообщалось, что 12 человек погибли в результате взрыва на химическом заводе в Индии.