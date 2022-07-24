В Индии шесть человек погибли при взрыве незаконного цеха с петардами в доме
- РИА Новости
Об этом сообщает NDTV.
«Шесть человек погибли в результате взрыва в доме предпринимателя», — говорится в заявлении телеканала.
Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы в больницу Садар в Чхапре, их состояние оценивается как критическое.
Уточняется, что в результате происшествия взрывы «были слышны непрерывно в течение часа».
Ранее сообщалось, что 12 человек погибли в результате взрыва на химическом заводе в Индии.