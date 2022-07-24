NYT: политика Эрдогана раздражает администрацию Байдена

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган стал «головной болью» для американского лидера Джо Байдена из-за усилий Анкары по заключению продуктовой сделки с участием России, пишет The New York Times.

По словам журналиста Майкла Кроули, официально администрация Байдена приветствовала соглашение, которое должно облегчить глобальный продовольственный кризис, однако «в частном порядке» Эрдоган стал причиной «сильного раздражения» для чиновников Белого дома.

Так, например, его встречи с российским и иранским президентами Владимиром Путиным и Ибрагимом Раиси «противоречат западному нарративу о глубоко изолированных Иране и России», говорится в статье.

Кроули отмечает «уникальное положение» турецкого лидера, который «часто расходится с повесткой дня его западных союзников».

19 июля Министерство иностранных дел Ирана опубликовало итоговое заявление, в котором говорится, что Путин, Раиси и Эрдоган по итогам переговоров в Тегеране приняли решение провести следующий саммит в России.