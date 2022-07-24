NYT: политика Эрдогана раздражает администрацию Байдена

Короткая ссылка
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган стал «головной болью» для американского лидера Джо Байдена из-за усилий Анкары по заключению продуктовой сделки с участием России, пишет The New York Times.
NYT: политика Эрдогана раздражает администрацию Байдена
  • РИА Новости

По словам журналиста Майкла Кроули, официально администрация Байдена приветствовала соглашение, которое должно облегчить глобальный продовольственный кризис, однако «в частном порядке» Эрдоган стал причиной «сильного раздражения» для чиновников Белого дома.

Так, например, его встречи с российским и иранским президентами Владимиром Путиным и Ибрагимом Раиси «противоречат западному нарративу о глубоко изолированных Иране и России», говорится в статье.

Кроули отмечает «уникальное положение» турецкого лидера, который «часто расходится с повесткой дня его западных союзников».

19 июля Министерство иностранных дел Ирана опубликовало итоговое заявление, в котором говорится, что Путин, Раиси и Эрдоган по итогам переговоров в Тегеране приняли решение провести следующий саммит в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить