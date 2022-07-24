AP: из-за лесного пожара в Калифорнии более шести тысячам человек предписано эвакуироваться

Более чем шести тыс. человек предписано эвакуироваться вследствие лесного пожара в Йосемитском национальном парке в американском штате Калифорния.

Об этом информирует агентство Associated Press со ссылкой на представителя Национального леса Сьерра Дэна Паттерсона.

Отмечается, что пожар перерос в один из крупнейших лесных пожаров в Калифорнии в этом году.

«По словам представителя Национального леса Сьерра Дэниэла Паттерсона, в субботу были введены в действие приказы об эвакуации более шести тыс. человек, проживающих в малонаселенной сельской местности», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии три дня не поддаётся тушению пожар в национальном парке Йосемити.

Пламя распространилось более чем на 600 га. Огонь угрожает самой большой секвойе парка — Гигантскому Гризли.