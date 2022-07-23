В Польше из-за бури 36 тысяч человек остались без электричества
«Один человек погиб, 409 эвакуировано из харцерских лагерей, более 39 тыс. остались без электрической энергии. Это первые последствия бури, которая проходит сегодня через центральные и юго-восточные регионы страны», — цитирует заявление РИА Новости.
По данным спасателей, в Мазовецком воеводстве, в селе Белый Костел сильный ветер повалил дерево, оно упало на пожилую женщину. Спасти её не удалось.
В июне сообщалось, что о французской Руане погибла женщина во время сильной грозы и ливня.