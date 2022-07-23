В Польше из-за бури 36 тысяч человек остались без электричества

Польский правительственный центр безопасности заявил, что один человек погиб, 36 тыс. остались без электроэнергии в результате бури в Польше.

«Один человек погиб, 409 эвакуировано из харцерских лагерей, более 39 тыс. остались без электрической энергии. Это первые последствия бури, которая проходит сегодня через центральные и юго-восточные регионы страны», — цитирует заявление РИА Новости.

По данным спасателей, в Мазовецком воеводстве, в селе Белый Костел сильный ветер повалил дерево, оно упало на пожилую женщину. Спасти её не удалось.

В июне сообщалось, что о французской Руане погибла женщина во время сильной грозы и ливня.