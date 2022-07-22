Spiegel: среди мусора у дома Шольца нашли выброшенные конфиденциальные документы
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Как уточняет издание, Эрнст, кроме черновиков, выбросила в мусорный бак памятку с характеристиками лидеров стран G7 и их жён.
«Вызывает удивление небрежное обращение с конфиденциальными документами пары, много лет занимающейся политикой», — пишет журнал.
Отмечается, что выброшенный документ получил гриф «секретно — только для служебного пользования», при этом он не был утилизирован должным образом.