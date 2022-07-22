ООН: разминирование в рамках соглашения по зерну проведено не будет

Разминирование в рамках договора по экспорту зерна с Украины проводиться не будет, заявил высокопоставленный представитель ООН.

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«Дополнительного разминирования в территориальных водах Украины проводиться не будет», — цитирует ТАСС представителя организации. По его словам, данный процесс занял бы три-четыре месяца. Он отметил, что более эффективным будет использование безопасных коридоров, определённых украинской стороной. Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар выразил благодарность главе российского Минобороны Сергею Шойгу за вклад в решение вопроса по безопасной перевозке зерна.