ООН: разминирование в рамках соглашения по зерну проведено не будет
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«Дополнительного разминирования в территориальных водах Украины проводиться не будет», — цитирует ТАСС представителя организации.
По его словам, данный процесс занял бы три-четыре месяца.
Он отметил, что более эффективным будет использование безопасных коридоров, определённых украинской стороной.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар выразил благодарность главе российского Минобороны Сергею Шойгу за вклад в решение вопроса по безопасной перевозке зерна.